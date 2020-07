Debaten quién estará al cuidado de la vía a Barú

Efraín Amín, representante del Consorcio Vial Isla Barú, le salió al paso asegurando que dentro del objeto contractual no está el mantenimiento.

De este tema se habló en un debate convocado por los cabildantes Fernando Niño y César Pión en el Concejo de Cartagena, para conocer en qué van las obras de la segunda fase de la vía Playetas (Barú). El jefe de la oficina de Valorización Distrital, Javier Moreno, indicó que de acuerdo con el contrato de concesión hecho con el Consorcio Vial Isla Barú (concesión a cargo de las obras de la vía) es a este a quien correspondería dicho mantenimiento. “Según el contrato de concesión, en las cláusulas quinta y sexta se dice que el mantenimiento de la vía es obligación del concesionario. Revisando las modificaciones y los otrosí hechos con el concesionario, no existe cláusula donde se excluya al concesionario del mantenimiento”, indicó.

Pese a que ha producido un gran beneficio, aún no se determina quién se encargará del mantenimiento de esta vía, mientras su deterioro aumenta. (Lea aquí: Sigue la controversia por segunda fase de la vía Playetas )

Hace unos años llegar a Barú era toda una travesía debido a la falta de una vía de acceso. Por eso, se podría decir que la construcción de la vía a Barú, aunque no ha culminado, llegó como una bendición para los nativos, porque facilitó la comunicación con Cartagena, eliminando las colas que antes había que hacer para tomar alguno de los planchones que transportaban autos y buses.

“Diferimos completamente. Estos contratos, como este que se firma en 2006, tienen un periodo de 6 meses para hacer las revisiones de diseños y obras, y posteriormente se hace el riegue entre todos los propietarios que se benefician con la obra de valorización. El contrato, tal como lo planteó el Distrito, sin ningún tipo de diseño formal, sino como un semiproyecto, le dio un valor de $32 mil millones, pero en la revisión vimos que no había un diseño donde tuviera diseño geométrico ajustado a las normas de ingeniería y se hizo un diseño nuevo que arrojó un presupuesto de $60 mil millones.

Por su parte, Moreno precisó que pese a lo expresado por el consorcio, en el contrato aparece que sí le corresponde el mantenimiento. “Valorización ha solicitado informe al consorcio sobre el mantenimiento de la vía, pero estos manifiestan que solo se prevé la construcción de la vía. Ellos dicen que no está en el objeto, pero en el articulado del contrato sí está que le corresponde hacer el mantenimiento”, asevera.

“En esa revisión, los propietarios de Barú decidieron que se eliminaran unas obras y la operación y mantenimiento de la vía. Por eso el contrato bajó de $60 mil a $54 mil millones y se definieron las obras que se iban a regar. En esos 54 mil no están incluidos el mantenimiento. El contrato se firma en 2006, pero el riegue se hace en el 2009. La operación y mantenimiento nunca ha estado en el contrato de concesión ni en el riegue que se les hizo a los contribuyentes y propietarios de la isla”, aseguró Amín.

¿Un peaje?

El concejal Fernando Niño pidió claridad sobre cuáles son las alternativas o el pan que tiene el Distrito para hacer dicho mantenimiento y que no se pierda la cuantiosa inversión que se ha hecho en la vía.

“Se establecieron dos momentos, el actual que es hasta tanto recibamos las obras totalmente listas, y de ahí en adelante cómo hacemos el mantenimiento. Actualmente adelantamos gestiones para la interventoría y la liquidación final del contrato”, respondió Moreno.

Planteó también que se estudian diferentes alternativas para el mantenimiento de esta carretera, entre las cuales está la posibilidad de ejecutar un viejo proyecto que busca instalar un peaje para quienes no sean de la isla o entregarla a la Secretaría de Infraestructura para su mantenimiento. (Le puede interesar: Transversal Barú se está volviendo siniestra)

“Actualmente barajamos varias alternativas que van desde desempolvar y actualizar un viejo proyecto que considera la instalación de un peaje en la vía, excluyendo de su pago a los residentes de las islas, hasta sencillamente entregar la obra a la Secretaría de Infraestructura. Hay otro montón de opciones que estamos estudiando en este momento, no hay una definida para el mantenimiento”, dijo Moreno, quien destacó que lo más importante es recibir la obra terminada.

Sin embargo, Amín explicó que “la vía de Barú es terciaria y hace parte del Invias, es decir, el Distrito debe devolverle la vía Barú”.

Sobre esto, el concejal Fernando Niño solicitó al Distrito descartar la opción de instalar un peaje. “A la vía no se le ha hecho mantenimiento y es una zona donde no están las normas y señales reglamentarias, los cruces y pares respectivos y genera muchos accidentes. Se requiere un mantenimiento, pero no estamos de acuerdo con que se desempolve un proyecto que tenga la idea de instalar un peaje en la vía, esto traerá muchas consecuencias para la población, sobre todo porque hay otro peaje en Mamonal”.