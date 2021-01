“La persona que intentó sobornar no es guía turístico”

En su momento, desde la Alcaldía de Cartagena señalaron que el sancionado era un guía turístico, pero no se reveló el nombre del individuo. Esto causó indignación en el gremio de los guías turísticos de la ciudad, quienes alegaban que era necesario conocer el nombre de la persona para saber si pertenecía o no a alguna de las asociaciones de la ciudad y así poder tener una sanción personalizada y no generalizada.

“No es la primera vez”

Méndez señaló que esta no es la primera vez que se anuncia públicamente algo “negativo” anunciando que es un guía y resulta que la persona señalada no tiene relación con este gremio.

“¿Qué es lo que pasa?, cuando se lanza una noticia y se dice que fue un guía de turismo, no saben el daño que hacen, porque ahí no están especificando quién es en realidad la persona. Esta no es la primera vez, una vez un extranjero murió por exceso de drogas y dijeron que había sido un guía y no fue así. Lo mismo una vez que según un guía había estafado a unos turistas y tampoco fue así. Aquí hay un ejército de personas detrás de los turistas y cuando tienen un problema con la policía alegan que son guía de turismo y no es así”.

Ante esto, Rafael Rodríguez Villa, presidente del Colegio Nacional de Guías, indicó que “la ilegalidad en Cartagena está peor”, esto debido a que “muchas agencias contratan a personas sin ser guías, les entregan carnet y tiquetes, pero no hacen parte del gremio y tampoco son empleados de la empresa, pero los ponen a trabajar en las calles, vendiendo servicios turísticos”.

Esto, al parecer, habría ocurrido con esta persona que las autoridades señalan de haber intentado sobornar a uno de los agentes cuando pretendía seguir hasta Playa Blanca.

“Ya se aclaró todo. Las autoridades dieron la respuesta satisfactoria y se comprobó que la persona que intentó sobornar al agente de policía no es guía de turismo, no tiene tarjeta profesional y no pertenece al gremio. Es alguien que no conocemos”, explicó Rodríguez, después de una reunión con la Policía Metropolitana de Cartagena, miembros de la Alcaldía, Escuela Taller y Corpoturismo.

El presidente del Colegio Nacional de Guías manifestó que “todo guía debe tener su tarjeta profesional y estar debidamente inscrito en el Registro Nacional de Turismo y ante el Viceministerio de Turismo”.

Debido a la pandemia, las personas que ejercen este servicio deberán tener un permiso del Dadis y la Alcaldía para poder trabajar indicando que cumplen con protocolos de bioseguridad.