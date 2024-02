La próxima semana adjudicarían contratos para tumbar peajes de Ceballos y Manga

Cabe enfatizar que el mandatario antes tomar posesión del cargo, aseguró en una entrevista a este medio que en su gobierno no habría más peajes, indicando: “Lo que quiero decirle a los cartageneros es que en el gobierno de Dumek no habrá peajes jamás, no habrá obra que se financie con el cobro de peajes urbanos en Cartagena. Aspiro a que el Departamento de Valorización me diga en qué momento demolemos las casetas. Esas infraestructuras tienen que tirarse al suelo rápidamente”.