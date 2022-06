La razón por la que Playa Blanca permaneció bloqueada hoy por varias horas

Según los manifestantes, el problema no es que las agencias ejerzan su actividad económica allí, sino que lo hagan con precios baratos que no generan rentabilidad. Afirman que, por ejemplo, algunas agencias compran almuerzos a 8 mil pesos, valor absurdo que en vez de producir ganancias deja pérdidas.

Gilson Altamar, secretario general del Consejo Comunitario de Santa Ana, afirmó que el bloqueo estaba programado para este viernes 10 de junio, sin embargo, algunos miembros de la comunidad decidieron no esperar y adelantar sorpresivamente la manifestación.

“Lo acontecido hoy es el resultado del abuso que tienen las agencias con los servidores turísticos y al olvido en que el Distrito tiene a Playa Blanca. Aquí tenemos trabajadores que se quejan de que hay días en los que regresan a sus casas sin un peso en los bolsillos, porque los guías de las agencias se encargan de todos los servicios y hasta les dicen a los turistas que no compren nada acá. El pueblo se cansó de eso y hoy se hizo sentir”, sostuvo Altamar, agregando que como líderes han sostenido diversas reuniones con la Alcaldía, Policía, Dimar y otras autoridades pero aún no hay soluciones.

Anuncian paro

Los manifestantes poco a poco despejaron la vía, primero habilitando el paso a los vehículos particulares y a otros trabajadores de la isla, y luego dejando cruzar a los buses de las agencias de turismo.

Uno de los protestantes, que pidió no revelar su nombre, expresó: “Son más de 120 agencias que se están aprovechando de las riquezas del territorio y no están dejando casi nada al nativo. Lo peor es que advierten a los turistas para que no consuman nada porque supuestamente los vamos a robar con los precios. Vienen, disfrutan, sobreexplotan la playa y nos dejan las basuras regadas en la arena. Un almuerzo no lo pueden comprar a 8 mil pesos, eso empobrece a la gente. Hay guías que en un día se llevan hasta un millón de pesos mientras que el nativo se devuelve con $30 o 40 mil, a veces sin nada”.

El bloqueo se disipó por completo después de 10 de la mañana.

Otra queja de los pobladores es que alrededor de 20 propietarios de restaurantes son quienes han abaratado los valores en Playa Blanca al trabajar de la mano con dichas agencias, e incluso algunas instalaciones están siendo arrendadas para tal fin. La situación se registra desde hace unos cuatro o cinco años.