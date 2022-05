¿Qué pasó con el turismo en Playa Blanca? Esto dicen los trabajadores

Morbi Rocha, trabajador del lugar hace más de 40 años, sostuvo: “desde que pasó el caso con el fiscal esto acá está vacío, nunca había estado así. Siempre, por muy poco que genere el comercio, algo tengo. Los primeros días después del atentando todo estuvo solo. Tras de que aún no nos reponemos por completo de las consecuencias de la pandemia, pasan estos hechos de inseguridad que continúan con los perjuicios para nosotros”.

Los lugareños también pidieron a la ciudadanía tener claridad de dónde ocurrió el sicariato contra el fiscal, ya que el hecho no fue en Playa Blanca sino en un hotel distanciado a más de tres kilómetros.

“La gente de afuera no llega pensando que Playa Blanca es insegura porque mataron al fiscal, pero eso no fue aquí, este lugar no tiene nada que ver con eso”, añadió Enrique Teherán, propietario de un restaurante.