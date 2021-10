“La sensación de inseguridad es latente”: procuradora Margarita Cabello

“Observé que todos explican cómo están trabajando en seguridad pero nadie me dice cómo están organizando el plan y si lo están siguiendo. El PISCC se va adecuando a las problemáticas sociales del momento y se trabaja con todas las autoridades de la región respectiva, pero yo no lo veo. En Cartagena está, pero no veo la coordinación de este plan con las estrategias de seguridad ciudadana”, dijo.

Añadió que “se realizan muchos consejos de seguridad y pocas soluciones efectivas, se necesita que se tomen decisiones, se ejecuten y se cumplan”.

“La ciudadanía nos está reclamando soluciones en materia de seguridad y tenemos que estar a la altura de esa necesidad”, agregó la Procuradora, porque “necesitamos resultados, no solo por el número de denuncias, sino que se trabaje con fuerza por ese subgrupo que no denuncia la explotación sexual. Somos contundentes en la defensa de todo lo que tiene que ver con equidad de género, igualdad de derechos y afectación de los derechos de los niños y niñas”, dijo.