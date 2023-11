La subida del precio de ACPM sigue en pie y alerta a transportadores en Cartagena

Con el antecedente del aumento del precio en la gasolina, decisión que tomó Bonilla desde octubre de 2022, hace no más de un mes anunció su intención de hacer lo mismo con el diesel, conocido como Acpm, a partir de febrero del próximo año. Esta medida se inscribe en la meta del Minhacienda de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), un rubro que subsidia el precio de los combustibles desde 2007 y que representa una amenaza estructural para las finanzas públicas debido a su constante crecimiento. Le puede interesar: Ajustes al precio del ACPM arrancará en febrero anuncia Minhacienda

En reuniones recientes entre Minhacienda y los gremios transportadores, se han expuesto las posturas respecto al aumento del precio del diesel. Aunque los gremios buscan evitar el incremento, Bonilla ha dejado claro que su objetivo es eliminar el subsidio a este combustible, proponiendo un aumento desde el próximo año.

Actualmente, el precio por galón de diesel tiene un promedio de $9.056 en las principales ciudades del país, y según el Ministerio de Hacienda, debe llegar a cerca de $16.000 para equipararse con el precio internacional y eliminar el subsidio. De lo contrario, el Fondo de Estabilización enfrentaría un déficit significativo, la mitad de lo recaudado por la reciente reforma tributaria. A pesar de la resistencia de los gremios transportadores, quienes proponen fórmulas para mitigar el impacto en el 2024, el Ministro Bonilla parece determinado en seguir adelante con su plan. Lea además: Alertan graves consecuencias si Colombia reduce biodiésel para Acpm no suba

En Cartagena, la preocupación no se hizo esperar. Damaris Díaz, Presidenta de la Asociación de transportadores de carga de Bolívar -ATCB, en conversación con El Universal, expresó su inquietud ante este anuncio, y refirió que como transportadores de carga no están de acuerdo con el anuncio de aumento al Precio de ACPM por varias razones. Una de las primeras razones que cita es que para Díaz, la propuesta no es sostenible: “esto repercutirá directamente en el aumento del costo de la operación sin dejar de lado que el próximo año también aumentará el valor de los peajes, insumos, entre otros”, menciona.