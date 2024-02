La temporada seca agrava los problemas de agua potable en La Popa

Dumek Turbay sabe del anhelo de la comunidad de La Popa por tener redes de agua potable desde el primer día de su mandato. El día en que se convirtió en el mandatario de las cartageneros recibió la queja de la comunidad, la misma que sigue demandando mejor acceso al líquido vital.

Sectores como La Loma del Congo, Quinto Callejón, Callejon del Bolsillo o Loma del Turbaquero, no tienen redes. Irain Escobar, representante de la comunidad de la subida de La Popa, afirma que el problema, que se presenta desde hace décadas, empeoró en el último tiempo. Lea aquí: Vendedores de Bocagrande denuncian afectaciones por parte del Espacio Público

De acuerdo con Escobar, hay sectores que cuentan con plumas y otros que no, pero en este momento todos sufren debido a la presión del agua. Aquellos que no tienen redes se ven obligados a desplazarse a buscar agua en las zonas donde hay plumas, pero actualmente las piletas que utiliza la comunidad para abastecerse de agua no contienen la cantidad de líquido suficiente para mantener los centenares de familias que habitan en la zona. Lea aquí: Celebran extensión de prórroga que suspende cobro en peaje de Turbaco

Ante esta situación el Distrito dispuso un camión para entregar agua en la zona. Para los habitantes, esta medida es insuficiente. El pasado jueves 15 de febrero, líderes se reunieron con el área de distribución y gestión social de Aguas de Cartagena, en dicha reunión, la comunidad expuso la situación que vive, y se programó una visita técnica y operativa por parte de las autoridades para estudiar la zona junto a posibles soluciones.