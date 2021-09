La triste historia de un perro encadenado en un barrio de Cartagena

En Cartagena, quien camina sus calles y barrios puede toparse con más de un perro que no protege las puertas infernales sino que viven en él. Animales con sus lomos sarnosos, golpeados o ennegrecidos por el aceite de los carros; perros famélicos y esqueléticos; y, como en el caso del criollo frente a un taller en el Pie del Cerro, encadenados bajo el sol y la lluvia.

Pero el tema ha sido seguido por El Universal desde hace días pasando por la zona en distintas horas del día y el perro siempre ha estado ahí, con una cadena en su cuello con eslabones gruesos y con una extensión no mayor al tamaño de una llanta de carro.

La situación ha motivado quejas vecinales. En aras del contraste periodístico, se indagó por los responsables, pero no fue posible. Una voz vecinal, que quiso mantenerse en reserva, indicó que la foto bajo la lluvia fue “una triste casualidad, ya que al perrito lo cuidan bien y está bien alimentado, tal vez, por el aguacero, el dueño se descuidó y se le olvidó desencadenarlo y meterlo”.

Al llegar al sitio se encontraron con el animal en la situación denunciada lejos de ser una casualidad.

“Yo me iba a llevar el animal, llamaron al dueño, les dije que ya se les había advertido que el perro no tenía que estar encadenado. Se les dijo una vez, ya van dos, a la tercera nos lo llevaremos. El cuadrante pasará revista constante de la situación. La denuncia ya está atendida y firmaron un acta de compromiso. Estaremos pendientes que el animal no vuelva a ser encadenado, de ser así, se hará la aprehensión definitiva”, señaló la teniente Aguirre.