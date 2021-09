¿Cómo va la sustitución de vehículos de tracción animal en Cartagena?

Según explicó Luisa Horta, directora de la Umata, el Distrito considera que la sustitución no solo debe hacerse por motocarros pues “la población vinculada al censo es muy heterogénea, tenemos un número importante de adultos mayores que no van a poder manejar, que no tienen la fuerza para eso ni para tener una licencia de conducción”.

En 2014 fueron censados 81 carromuleros y en 2019 la Umata se comprometió en la puesta en marcha de un nuevo censo que representaría el insumo base para la sustitución de los conductores de vehículos de tracción animal.