La verdad sobre cobro de $5 millones por “romper un plato” en Cartagena

Contó lo que realmente sucedió en el restaurante Mar de Leva este jueves. “Yo fui a almorzar con mi novio a eso de la 1 de la tarde. La atención en el restaurante fue muy buena, pedimos nuestra comida y no se partió ningún plato, ninguna vajilla, eso no sucedió en ningún momento”.

Pero este viernes se encontró con una noticia que la dejó “aterrada”. “Hoy, en horas de la mañana, me doy cuenta que la noticia se hizo viral. Veo que es la foto que yo tomé, porque es mi mano la que aparece en la foto, como si estuviera quejándome de que me cobraron algo absurdo y no fue así. La factura es real, fue una equivocación humana que a mí o a cualquiera le puede suceder, pero yo no pagué esa cantidad ni en ningún momento en el restaurante me retuvieron ni nada”, reiteró. Lea: Abusos en precios, un daño a la imagen turística de Cartagena