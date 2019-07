La youtuber que enseña sobre el patrimonio de Cartagena

Así comenzó el proyecto

Steffy, vinculada desde hace cinco años como asesora de medios digitales de la Etcar, un día cualquiera se grabó desde el Baluarte de Bocachica invitando a las personas a conocerlo.

El resultado le gustó, se lo compartió a su jefe y la idea fue tomando forma en una serie de videos titulada “Vive tu Patrimonio”.

“El primer video de ‘Vive tu Patrimonio’ lo hice en el baluarte de Santo Domingo, en el año 2017. Ese día me grabé en modo selfie y con la ayuda del diseñador gráfico incluí en la edición unos muñequitos y listo. A ese video le fue muy bien en redes sociales”, cuenta.

Desde ese momento cada video tiene todo un proceso creativo y un único objetivo: atrapar a los cartageneros, en especial a los jóvenes, para que se apropien y se gocen su patrimonio.

“Desde hace muchos años la gente no se siente tan cercana a todo lo que es el Centro Histórico y sus fortificaciones, entonces desde mi oficina, la dirección de Puesta en Valor, nuestro objetivo es precisamente eso, que la gente conozca su patrimonio, que lo valore, que lo vea de una forma más cercana”, dice.

Con videos Steffy consigue que lo difícil parezca fácil: hablar sobre la historia de la ciudad de una forma atractiva y captar la atención de los usuarios en redes sociales con un estilo sencillo y fresco.

“Antes de elegir el tema que voy a grabar me reúno con el equipo de trabajo. Tengo un compañero que es historiador y en la Dirección de Obras están los arquitectos restauradores, a ellos les comparto mis ideas para el próximo video y me sugieren cambios o me ofrecen otros puntos de vista. Con ayuda también de mucha bibliografía me pongo a construir el guión”, sostiene.

“Vive tu Patrimonio” es un formato institucional que rompe con lo tradicional al apartarse de una presentación “acartonada” o “posuda”.

“Mi estilo para presentar es descomplicado, sin perder la formalidad. Me gusta hablar ligero, sin términos difíciles y, si por alguna razón debo hablar con términos complejos, me gusta explicarlos de forma creativa”, agrega.

Los videos se publican en las redes sociales de Fortificaciones Cartagena de Indias y en canal de Youtube con el mismo nombre, todos los viernes de cada mes. En el último video publicado, Steffy, en una nueva Súper Misión Patrimonial Divertida – SUMIPADI- nos ayuda a conocer por qué se necesitaron hornos de cal para levantar las fortificaciones y las obras civiles de Cartagena.

Un video en el que relata una historia fascinante, que ya cuenta con más de 4 mil reproducciones y muchos comentarios positivos. “Nuestro propósito es que los jóvenes, el público más distante con el tema del patrimonio material, se enamore también, porque el patrimonio inmaterial está mucho más vigente y yo no estoy de acuerdo con eso, porque ambos son importantes y son testigos de la identidad que nos hace ser cartageneros”, expresa.

Steffy ya es una dura con los nombres de las fortificaciones y baluartes. Asegura que ya las identifica, las valora y le duele que atenten contra ellos.