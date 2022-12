Las 3 peores decisiones económicas que puede tomar un cartagenero en diciembre

2. Tarjetas de crédito, las principal causa de las deudas eternas

No está mal usar tarjetas de crédito, pero si no tienes ni idea de cómo administrar lo que tienes, lo mejor es que no pises ese terreno minado. Comprar en cuotas con la tarjeta de crédito no es conveniente ni siquiera en economías inflacionarias como la nuestra.

Tu plata no es una extensión de tu salario, sino un acceso inmediato rumbo al endeudamiento, que con tasas de interés se encuentra por encima del 100 por ciento. Una de las peores decisiones financieras que puede tomar es comenzar a financiar para comprar ropa, juguetes, comida o pagar salidas, más cuando esos gastos deberías hacerlos con u dinero, no con el de un préstamo. Luego te costará trabajo pagarla, y no te quedará ni un fruto.