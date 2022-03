“Las elecciones son manipuladas y el cargo de rector se escoge a dedo”: diputado

José Félix García Turbay, diputado Liberal.

García señaló que el actual rector de la institución universitaria no ha asistido a las citaciones realizadas por la corporación. “Voy a demostrar que sí podemos hacer algo por la universidad. Le voy a presentar la propuesta personalmente al gobernador la propuesta para no volar los conductos regulares. Si tengo que convocar a las comisiones correspondientes de Senado Y Cámara por medio de mi partido, lo haré. La idea es hacer una sesión en Cartagena porque no vamos a permitir que a dedo nos estén escogiendo al rector. Queremos que sea un proceso transparente. No debemos dejar que esto siga ocurriendo”, concluyó.

El Universal está a la espera de una respuesta de directivos de la Universidad de Cartagena.