“Las fiestas son para gozarlas”: Distrito rechaza riñas en ‘banditos’

“El festejo de los 40 años de la Urbanización Almirante Colón, fue un espectáculo de colores , Alegría y danzas culturales, muestra de bandas de guerra (en mi tiempo viejo se llamaban así ) de diferentes partes de Bolívar y de Colombia. Todo estuvo espectacular, felicitaciones para los miembros de la Junta, desafortunadamente pasa lo registrado porque ya no queremos tener un buen comportamiento. Sugiero para lo sucesivo sólo permitir las festividades hasta las 5:00 pm, que después prohiban toda clase de música, los que vienen a poner su música no son de acá y rechazamos todo acto de violencia”, indicó Nelsy del Socorro, habitante de la zona.

La Alcaldía de Cartagena a través de Ana María González-Forero, secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, se refirió a los hechos de intolerancia presentados en la ciudad en vísperas de las Fiestas de la Independencia.

“Me quiero referir a los llamados ‘banditos’ de las Fiestas de Noviembre, pues el año pasado no hubo ‘gozones’ y desafortunadamente no sé por qué este año nos está pasando esto. Para los ‘banditos’ lo que hicimos fue mandar una avanzada de parte de Distriseguridad que se está comunicando con las juntas de acciones comunales para asegurarse de que si ellos quieren que se realicen estos eventos”, dijo la funcionaria.

Y continuó: “Si ellos no quieren que se realicen los ‘banditos’ vamos a actuar preventivamente. Creo que una cancha no es el lugar indicado para este tipo de espectáculos, pero tengo un problema porque no tenemos escenarios y el Ider está reparando 15, no puedo negarle todo a las fiestas... eso exige que las personas tengan un mejor comportamiento y desafortunadamente no es así”.