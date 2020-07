Las implicaciones de los señalamientos de Dau contra los órganos de control

“No quiero que me maten, que me suspendan, ni que me metan en la cárcel, pero a mí me eligieron para hacer esto. Yo puedo asegurar que voy a estar los cuatro años pero me toca agachar la cabeza, el moco, y seguir conviviendo con la situación que venía, y eso no va conmigo ni con la gente que yo estoy representando”. Con esa afirmación, el alcalde de Cartagena, William Dau, dio por sentado que sin importar cuántos problemas le puedan traer sus polémicas declaraciones seguirá en su trabajo de derrotar la corrupción en la ciudad.

Así lo manifestó en la tarde de ayer, en una entrevista con El Universal, en la cual también arremetió nuevamente (y con algunas vulgaridades) contra los organismos de control de Colombia y los acusó de ser la columna dorsal de la corrupción. (Lea aquí: “Los órganos de control son la columna dorsal de toda la corrupción en Colombia”)

“El procurador, el contralor y el fiscal tienen la obligación constitucional de velar y defender a la sociedad civil, de hacer cumplir la ley, ellos están obligados a resolver un poco de casos, pero no lo hacen. Es que el ojo no ve para dentro. ¿Dónde están las obligaciones que él (el procurador) ha incumplido, me quieren imponer la obligación de demoler el edifico Aquarela, que es lo único que le importa de Cartagena. Todos los entes de control y los políticos comen del mismo plato”.

Dau añadió que no desistirá de sus ataques. “Ahora como estoy exigiéndoles que hagan su trabajo están arreciando sus ataques y persecución en contra mía, por parte de la Procuraduría y demás entes de control”.

Aunque las aseveraciones levantaron polvo en la ciudad no es la primera vez que el mandatario señala y acusa a funcionarios del orden nacional, lo que para algunos se convierte en una posibilidad de que se le apertura una investigación que podría terminar en suspensión.

“Sigue suponiendo que es veedor”

De acuerdo con Carlos Arias, analistas político, el alcalde de la ciudad sigue suponiendo que es veedor y aunque para un sector pueda ser popular, deja de lado la seguridad jurídica que reviste su cargo.

“Las declaraciones son para la tribuna y son las de un ´opinador´, no las de un funcionario público, que quizá no advierte la responsabilidad de su cargo para hacer señalamientos sin allegar las pruebas suficientes deberían soportar sus afirmaciones”, indicó Arias.