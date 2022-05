“Las inundaciones en Cartagena no se solucionan solo con canales”

Como todos los años, la temporada de lluvias sigue dejando sus consecuencias a lo largo y ancho de la ciudad. Calles inundadas, viviendas afectadas y vehículos atrapados en las corrientes son la constante cada vez que cae un aguacero en Cartagena.

Le puede interesar: Drenajes pluviales: Distrito buscará dejar lista la estructuración del proyecto

¿A qué se debe esto? Mauricio Ernesto Herrera Piñeres, ingeniero civil con doctorado en Manejo de Aguas Lluvias, explica que la capacidad del sistema de drenajes con el que cuenta Cartagena es insuficiente para evacuar las aguas pluviales, teniendo en cuenta que en la ciudad son frecuentes los aguaceros intensos y cortos. Así mismo, indicó que los aguaceros que están cayendo hoy en la ciudad están produciendo más escorrentía que la que producían antes.

“Esto se debe al desarrollo urbano. En su mayoría, el sistema de drenajes no se ha actualizado, es decir, se tienen los mismos canales y calles que se tenían hace 30 años o más, sin embargo, la urbanización no ha parado. Una consecuencia de la urbanización incontrolada es el aumento de la escorrentía pluvial. Al haber mayores áreas impermeables (techos, calles, parqueaderos, etc.), el mismo aguacero resulta en mayor escorrentía pluvial. Este caudal llega al mismo canal de hace 30 años rebosando su capacidad con mayor frecuencia”, expuso Herrera Piñeres.