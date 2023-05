Las razones por las que dejaron libre a la Madame, habla su abogado

Y continuó: “También se necesitaba que tuviera buen comportamiento y en este aspecto estábamos bastante acreditados, porque ella tenía bastante tiempo internada con buen comportamiento. No sólo eso, sino que además había redimido bastantes meses, para ser exacto redimió 11 meses de la pena. Se redimieron por parte de estudio, de trabajo dentro del penal e hizo varios cursos, precisamente para la resocialización. Y es que el fin de la cárcel no es la venganza, como lo dijo el juez, sino la resocialización, tal como lo estipula el mismo auto y el mismo juez; tratar de que esta persona se resocialice y se le dé una segunda oportunidad. Recordemos que Liliana aceptó responsabilidad y se acogió a la justicia y trabajó precisamente para volver a la sociedad. Hoy la Justicia ha concedido esta libertad, precisamente evaluando todas estas características que comportan la libertad. Es una segunda oportunidad. La pena completa no es necesaria que se cumpla cuando ya la persona ha cumplido los fines que se necesitan dentro de un establecimiento penitenciario, que es la transformación o la resocialización de las personas”.

El jurista señaló que el juez también tuvo en cuenta otros aspectos. “Afortunadamente, el juez también evaluó unos dos últimos aspectos y es que esta persona tenga arraigo familiar y social. Esto quiere decir que con la familia se porte bien y con el conglomerado social; que con sus vecinos también haya tenido una buena relación y esto así se ha acreditado por parte de esta defensa”. Lea: Habló La Madame desde la cárcel: “A mí me tiene aquí es la envidia”

En cuanto a la caución que le dieron, señaló: “Las cauciones son para cumplir las obligaciones a las cuales se comprometen las personas cuando tienen un derecho de libertad condicional, pero en este caso, según el razonamiento del juez y de esta defensa, es que no era necesario una caución de dinero, porque primero ella venía ya comportándose bien y segundo el tiempo que ha pasado dentro del penal imposibilitó que pudiera trabajar y ganar dinero, porque si bien pueden trabajar dentro del penal, esto es con miras a redenciones más no con miras a generar riquezas. Imponerle una caución a una persona que lleva varios años detenida es simplemente imposibilitar su salida. Al juez le pareció suficiente una caución juratoria, que significa que esta persona se compromete, no con dinero, sino con su palabra a cumplir las obligaciones que le impusieron, como no salir del país, entre otras”.