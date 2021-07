Libreros del Parque Centenario piden autorización para vender artesanías

Los veintinueve estantes de libros ubicados en el Parque Centenario en el Centro de Cartagena ya no solo tienen en sus espacios colgados estos textos que son necesarios para todos, sino que ahora tienen mochilas, adornos alusivos a la ciudad y artesanías que atraen a los turistas, esto con el fin de ganar un poco más de dinero pues, según cuentan estos comerciantes, la pandemia del coronavirus los ha “tratado muy mal”.

Sin embargo, esta nueva forma de emprender les ha traído problemas con la administración distrital, al parecer porque no tienen permiso para vender estas artesanías en estos espacios que fueron creados para los libreros, como se les conoce popularmente. Lea aquí: Libreros: “Las ventas han bajado un 70%”

“De Espacio Público estuvieron realizando unos operativos y a algunos compañeros les cerraron los negocios porque estaban exhibiendo estas artesanías y, según ellos, eso no está permitido, pero eso no debería ser así porque si no vendemos los libros, cómo comemos, qué llevamos a la casa. Además, no dejaremos de vender los libros, seguiremos con ellos, solo que nos reformamos para vender también artesanías”, dijo William Correa, uno de los libreros que estaba protestando en los bajos de la alcaldía ayer en la mañana.