Líderes comunales bloquean la vía Perimetral, ¿cuál es el motivo?

“Hay una empresa que está haciendo la limpieza de los descoles de los caños que contrató el alcalde local por $1.395 millones, nos dijeron que supuestamente eran todos los caños de la Perimetral y apenas llevan dos caños, y según se acabó el contrato”, agregó Harold Maquilón Licona, líder del sector.

Y continuó: “Las obras no fueron socializadas con la comunidad. No hay permiso del Establecimiento Público Ambiental (EPA), tienen trabajadores sin dotación ni nada. Están haciendo de las suyas. Nosotros nos reunimos con el alcalde esta semana y nos dijo que ya los trabajos fueron terminados y aquí no han avanzado ni un 30%”.

