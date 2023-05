Líderes de Villa Zuldany: “En el atentado del domingo tocaba un picó sin aval”

Líderes comunales le confirmaron a El Universal que dicho toque no tenía el visto bueno de la Junta de Acción Comunal, razón por la cual no debió hacerse o debió ser suspendido a tiempo por la Policía Metropolitana de Cartagena. Lea: Explotación sexual, un flagelo que busca ser erradicado en Cartagena

Los gestores aclararon que no están afirmando que existe relación entre el picó y el atentado, porque sucedieron en calles distintas; sin embargo, lo que sí recalcaron es que eventos como el del domingo no deben hacerse si no tienen todos los avales. Lea: Nuevo debate por toque de El Imperio en el Adolfo Mejía

“En menos de dos meses han ocurrido tres asesinatos y un intento de homicidio, por eso como representantes de la comunidad lo único que queremos es evitar más brotes de violencia. Nosotros no hemos dado visto bueno para ningún toque de picó, ellos no tenían permiso, por eso no entendemos por qué pasaron por encima de la Junta de Acción Comunal y otras autoridades. Lo peor es que no es la primera vez”, señaló un persona perteneciente a la JAC, quien pidió reserva de su identidad.