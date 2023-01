“Llegaron a mi casa a machetearme”: líder denuncia amenazas de muerte

“Llegaron a mi casa más de 50 personas diciendo que me iban a machetear”. Esas fueron las duras declaraciones de Felipe Fuentes, líder del sector Los Corales del barrio La María. Aseguró que una turba llegó hasta su residencia después de un operativo que hicieron las autoridades donde demolieron una casa, que estaría ubicada en una zona de invasión. (Lea: Amenazan a líder en Cartagena: le dejan un ramo de flores sobre su carro)

“Ellos -la turba- dijeron que me iban a tumbar la casa porque invadieron y la guardia se la tumbó. Si no es porque Dios está conmigo hubiese pasado algo peor. Por fortuna, colocó ángeles a mi alrededor para que me cuidaran porque me hubieran hecho un daño a mí y a mi familia”, dijo Fuentes. (También le puede interesar: Otro caso de amenazas contra un líder en Cartagena)