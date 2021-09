Los buses de Olaya vuelven al ruedo en Cartagena

John Jairo López Restrepo, líder barrial de Colombiatón.

Pero esos barrios no están en el trazado legal de las rutas 4 y 32, por lo que, según el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt), incurrirían en la ilegalidad. “Esa recolección de firmas y cualquier toma de vías de hecho no tiene ningún efecto jurídico para normalizar la alteración del recorrido”, dijo la entidad.

Estrategias ilícitas que, en cambio, los ciudadanos agradecen. “Los transcaribes vienen llenos y siempre toca estar de pie, no tienen la adecuada cobertura y a las ocho de la noche ya no hay rutas. En cambio, las de Olaya, son las once de la noche y siguen en el ruedo”, indicó López Restrepo. La alternativa al sistema la encuentran en los buses de Cootransurb, sin embargo, estos se van a dormir con los pájaros. “Ya a las seis de la tarde están recogidos, obligando a la gente que trabaja hasta tarde a coger colectivos, haciendo que los salarios, que no llegan al mínimo, se vean más reducidos”, denunció el líder comunal.

¿A qué se debe el polémico regreso?

El Datt respondió que todo hace parte de un proceso jurídico, al que consideran ilegal, y que ya el Distrito apeló. Una acción de nulidad simple interpuesta por Juan Carlos Cárcamo García, del que este medio no pudo constatar su relación con Transportes Montero, propietarios de las rutas 4 y 32.

El fallo proferido por el Juzgado octavo administrativo del circuito de Cartagena sentenció como medida cautelar la suspensión provisional del Decreto 0858 de fecha 10 de julio de 2015 y del Decreto 0102 de fecha 22 de enero de 2016, proferido por la Alcaldía de Cartagena, con los cuales, al entrar Transcaribe a los barrios, se sacó de circulación, se chatarrizaron y se les remuneró a los propietarios de los buses de distintas rutas, incluidas las que ayer volvieron a circular.