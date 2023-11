“Los canales de La María son una bomba de tiempo, ayúdennos”: líderes

Los habitantes del barrio La María, específicamente del sector Los Corales, alzaron su voz de alerta y rechazo sobre la crítica situación que atraviesan por el abandono y la falta de intervención de los canales pluviales de las calles 45, 47 y 51.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Corales, Felipe Fuentes Díaz, denunció que hace más de 11 años dichos canales no reciben el mantenimiento adecuado, razón por la cual últimamente se han registrado múltiples inundaciones que han afectado a la mayoría de las 300 familias del sector. Lea: Así continúa la atención a los damnificados por las lluvias en Cartagena

“Todos los descoles contiguos a los 3.5 kilómetros de la Vía Perimetral se encuentran en pésimas condiciones, pero los nuestros en particular son de los peores porque están llenos de sedimentación, impidiendo el adecuado flujo del agua y provocando inundaciones recurrentes durante la temporada de lluvias. La última semana de octubre y la primera de noviembre que cayeron los aguaceros seguidos aquí sufrimos demasiado porque todas las calles se inundaron, hubo decenas de damnificados y a la fecha no ha venido nadie del Distrito a ayudar a la comunidad, no aparecemos en el censo y estos tres canales no están incluidos en la programación de la Alcaldía para las limpiezas que están ejecutando”, manifestó el presidente de la JAC, quien acudió a El Universal para hacer público el drama que viven los cerca de 3.600 residentes en ese sector de La María. Lea: Estos son los puntos activos de limpieza de caños en Cartagena

Pide ayuda

Felipe Fuentes lamenta la falta de atención de entidades como Cardique, Edurbe, Secretaría de Infraestructura y otras responsables de la limpieza de los canales pluviales, las cuales, según él, han ignorado la necesidad de descolmatar y limpiar los tres canales de su zona. “Los canales de La María hoy son una bomba de tiempo, ayúdennos, no queremos más inundaciones”, dijo.

Agregó que cuando se construyó la Vía Perimetral en el año 2006, se debió construir un canal paralelo que recogiera las aguas de todos los barrios circunvecinos en esos 3.5 kilómetros, pero la obra nunca se hizo y por eso hoy son constantes los desastres ambientales.