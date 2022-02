Los obstáculos de las madres con niños en condición de discapacidad

En el lugar no hubo manifestaciones ni alteraciones de orden público, pues las madres solo pretendían que las escucharan, y tanto el alcalde como sus funcionarios lo hicieron, comprometiéndose a atenderlas de manera formal el próximo viernes 4 de febrero para abordar a profundidad sus problemáticas.

¿Qué solicitan? Esto aseguró Dora Orozco, una de las voceras de la asociación.

1. Atención en salud

“Queremos que en Cartagena las EPS cumplan a tiempo con sus obligaciones, siempre es un martirio buscar unos paños o unos medicamentos porque es un proceso muy demorado. Necesitamos que el Dadis tome cartas en el asunto y les ordene que le den prioridad a esta población especial con un trato de calidad”.

2. En educación

“No hay suficiente cobertura en la ciudad para garantizar la educación de nuestros hijos, ni tampoco una buena infraestructura educativa. En los colegios públicos siempre nos dan muchas excusas, hay demasiada exclusión. El llamado que hacemos es que nos ubiquen en colegios privados que sí ofrecen todas las herramientas para un buen desarrollo de los niños con discapacidades. Nuestros muchachos no avanzan, permanecen estancados, muchos ni siquiera logran aprender a leer o a escribir”.

3. En vivienda

“Estamos cobijados por la Ley 1618 del 2013, que se refiere a la discapacidad y que ordena la inclusión de nuestras familias en proyectos de viviendas de interés social con al menos un 10%.

La realidad es que la ley no se ve reflejada porque es poca la cobertura. Tenemos madres viviendo en casas de tablas, sin piso, sin sanitarios, en condiciones infrahumanas. Este es un llamado a Corvivienda, esperamos que la administración distrital nos ayude”.

4. El Sisbén

“La última actualización que hicieron en muchos casos no refleja la realidad. Salieron familias en categorías erróneas, las encuestas fueron mal formuladas y no tuvieron en cuenta que en un hogar donde hay una persona con discapacidad los recursos económicos no alcanzan porque el gasto es más elevado, sobre todo en alimentación y en transportes”.