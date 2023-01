Los peajes que sí subirán de precio en el Caribe, ¿cuáles son las razones?

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0050 el pasado 16 de enero, el cual prohíbe el alza de las tarifas de los peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invias) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El anuncio fue un alivio para los conductores, pero algunos están desconcertados pues han reportado que les están cobrando un incremento en ciertos peajes.

Ciudadanos han manifestado su inconformidad con los cobros y expresaron que luego de la emisión del decreto siguen cobrándoles el incremento. “Hoy vengo viajando de Corozal a Cartagena, y al momento de pagar el peaje de El Carmen de Bolívar me encuentro con una sorpresa: ese peaje, que costaba $9.700, ahora está en $16.000. Si esto es para un vehículo básico, qué se deja para los transportadores de alimentos”, reportó ayer un conductor a El Universal.

Lea también: Los peajes que tendrán que volver a bajar las tarifas: cinco están en el Caribe

Y ese no fue el único peaje donde tuvo que pagar un incremento. “En Gambote pasa lo mismo, costaba $8.500 y hoy -ayer- me cobraron $10.000. No sé cómo esté la situación en los peajes de la Concesión Cartagena - Barranquilla”, aseguró.