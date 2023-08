$!Los precios que debes saber antes de pagar una cuenta en Cholón

Jefe de Operaciones de agencia de alquiler de botes.

El acoso al cliente también es real, y para aquellos que son guías, que los conocen en la isla por traer a los clientes, se hace peor. Muchos lancheros, vendedores, prestadores de motos de agua y ‘gusanitos’, e incluso capitanes, aún miran con recelo a quienes no buscan ni participan de las famosas ‘comisiones’.

Para entender este problema hay que tener en cuenta el contexto de la ‘cadena de estafa’, una secuencia colectiva en la que participan muchos actores. No siempre es una sola persona la que se “enriquece”, lo que dificulta la identificación de los personajes implicados; e incluso, peor aún, normaliza la actividad.

Si a Sixto, o a muchos otros vendedores de Cholón, un guía le pide precios justos a cambio de no cobrar ningún tipo de comisión, en ciertos casos los vendedores sacan una carta distinta a la que muestran al inicio a los clientes, con precios de hasta $50 mil menos por plato. En algunos casos, casi la mitad del precio que pedían en la primera carta.

En Cholón hay un gran carisma para atender; pero ese no es el tema. El tener que ir con precaución es lo que sigue preocupando a locales y extranjeros, e incluso ya priva a muchas agencias y turistas de ir y conocer una hermosa isla como lo es Cholón de Barú.

En muchos casos son niños los que cobran de más, niños que no pueden llegar a donde su mayor a decir que le dieron menos, o sencillamente no se permitirán ir a donde otro cliente sin llevarse una propina. También podría interesarle: ¡Atentos emprendedores!, Mincomercio fortalecerá 320 ideas innovadoras.

Hubo una disminución del 19% de llegada de pasajeros nacionales con respecto al mismo periodo en el año 2022. (Ene - Jun 2022).

Por su parte, la Asociación de Agencias de viajes y Operadores Turísticos de Colombia, Agentucol, habló sobre las bajas que ha tenido el turismo este año, no solo en Cartagena, sino también a nivel nacional.

“Más de 82 de nuestros operadores manejan Barú, la baja quizá no sea solo en Playa Blanca, sino que este año no hemos tenido temporada alta, había muchas esperanzas con semana santa, pero precisamente para ese mes se presentó el problema con las aerolíneas Viva Air y Ultra Air, que cerraron y dejaron a muchos viajeros sin tiquetes. Esto evitó que muchos turistas llegaran a sus destinos, impactando no solo a Playa Blanca, sino a otras islas y destinos del país. Las ventas bajaron y mayo fue un mes desastroso para el turismo”, indicó la asociación.