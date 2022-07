Los retos del líder social que llega a dirigir la Secretaría de Participación

El pasado 12 de julio, Miguel Salgado Padilla fue nombrado por el alcalde William Dau como el nuevo secretario de Participación y Desarrollo Social de Cartagena.

Su designación fue bien recibida por la ciudadanía pues Salgado es reconocido como un líder social y comunal que trabaja por y con las comunidades.

(Lea aquí: Miguel Salgado Padilla, nuevo secretario de Participación de Cartagena)

Esa labor, que ha ejercido durante más de 30 años no solo en el Barrio Chino, donde creció y dio sus primeros pasos como líder juvenil, sino en toda Cartagena, le han permitido conocer de cerca las dinámicas y problemas sociales que se viven en el territorio, por lo que ahora desde la Alcaldía espera trabajar para mitigar y superarlas.

“Yo vengo de una comunidad donde uno tiene a diario mucha proximidad con los problemas de la gente, con lo que sienten y con lo que esperan de las instituciones publicas y privadas. Yo creo que ser parte y aprender a interpretar esas realidades me da unos elementos, no solo sensibilizarme, sino comprender cuáles son los énfasis y atenciones que deben brindar las instituciones. Este conocimiento también me permitirá ayudar al Distrito a conectarlo con esas realidades”, afirmó.

Entendiendo este panorama, Salgado explicó que sus dos principales retos para los 17 meses que queda de la administración de Salvemos a Cartagena es fortalecer y consolidar todos los programas de desarrollo social de la Secretaría de Participación y estabilizar la ejecución presupuestal de la dependencia, en términos temporalidad y de acuerdo a la ley.

“No vamos a empezar de cero, el camino ya se empezó. Se han hecho esfuerzos para dar respuesta a temas muy neurálgicos de la ciudad que tienen que ver con el desarrollo social, con la atención a la mujer víctima de violencia, a los habitantes de calles, a los adultos mayores y a los niños en condición de vulnerabilidad. Mi deber es consolidar la atención”, indicó.