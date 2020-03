Los territorios que les quieren quitar a Cartagena y Bolívar

Tras conocerse la petición, el secretario del Interior, David Múnera, indicó que Cartagena no permitirá que le sea cercenado parte de su territorio. Pese a que la administración al parecer aún no ha sido notificada del trámite, Múnera explicó que no hay dudas de que estos territorios hacen parte del Distrito y por tal los defenderán, llegado el caso.

“El Distrito no tiene la menor duda de que estos son territorios que le pertenecen a Cartagena, están consolidados y definidos desde la época de la independencia y por tanto el Distrito va a defenderlos. Hay que recordar que tanto Córdoba como Sucre son departamentos que fueron creados del departamento de Bolívar y desde ese entonces quedó claramente definido que en los límites de Cartagena y Bolívar incluían tanto a la isla de San Bernardo como Isla Fuerte, de eso no tenemos la menor duda”, precisó Múnera.

Agregó que desde la administración se está adelantando un trabajo que incluye mejorar las condiciones de vida de la zona insular. “Este fin de semana hubo una comisión del gabinete que visitó el islote, estamos haciendo presencia y así mismo vamos a hacer presencia en todas las islas del Distrito”.