“Me citaron y me atracaron”: alerta por uso de aplicación en Cartagena

El aburrimiento lo llevó a instalar Grindr una vez más, y aunque se lo había jurado a su terapeuta, no se pudo contener esa noche, no luego de ver la foto de un moreno atlético y varonil. Le dijo que lo esperaba a las 10 p.m. por el CAI de Ceballos. Hasta ese momento, no sabía que le esperaba una emboscada mortal.

Para Kevin Álvarez* la aplicación se convirtió en un placer culposo, una droga virtual, una aliada en tiempos estivales, más adictiva que Tinder (otra aplicación que usó por un tiempo). En este universo virtual, del tamaño de un puñado de pixeles, Kevin* coqueteaba con otros hombres sin esconderse. Lea también: Turismo inclusivo en Cartagena: una puerta abierta al empleo de personas LGBTIQ+

Unos amigos de la universidad le recomendaron instalarla, “es la aplicación de los gays, los que entran ahí saben a lo que van”, le aseguraron, y él, expectante ante cualquier posibilidad, se zambulló en esa laguna de encuentros casuales sin prejuicio, no tendría que arriesgarse al rechazo o a las primeras impresiones, mucho menos galopar en ese bucle de confusión del que era esclavo.

“Hay tanto peligro en la calle, tanta inseguridad en Cartagena, y a veces el peligro empieza por el celular. Poca gente heterosexual sabe de la aplicación, pero para nosotros es tan común como Instagram. La mayoría de gays aquí y en otras ciudades de Colombia la usan hace años. Algunos amigos han conocido a extranjeros por ese medio, hasta los sacan a pasear gratis por toda Cartagena. A mí, sin embargo, no me fue nada bien”, contó Álvarez a El Universal.

Tal como pactó con el sujeto, llegó a las 10 p.m. al CAI de Ceballos, ahí tomarían un InDrive para ir al supuesto motel, pero un pequeño desajuste le dio un vuelco al rumbo de “la cita”. Aquella correspondencia solo estaba en la imaginación de Kevin*, la realidad era otra. Ese cuerpo atractivo y esculpido era una ilusión, detrás de tanta belleza se escondía una turbulencia que lo cogió desprevenido.

“Me dijo que él había conseguido un InDrive, nada más era recogerme, me pidió que cuando viera la placa me subiera. Cuando vi el carro me subí enseguida, escuché que cerraron con seguro. Ni el conductor, ni el muchacho que estaba sentado a mi lado correspondían a lo que yo había visto en las fotos, ninguno de los dos hablaba. De ahí en adelante no recuerdo nada”, cuenta Kevin*

Desesperados, los familiares de Kevin* estuvieron buscándolo exhaustivamente durante la noche, él nunca se despidió, tampoco avisó que saldría.