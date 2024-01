“Me convertiré en su pesadilla”: Dumek arremetió contra director de la Ungrd

El alcalde de Cartagena volvió a declarar sin filtros. Esta vez el apuntado fue Olmedo López, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos (Ungrd). Dumek Turbay hizo una crítica directa a lo que él considera que es una falta de comunicación por parte del funcionario respecto al proyecto de Protección Costera.

Recientemente el mandatario de los cartageneros habló del "fallido intento de las obras de Protección Costera que se está realizando en las playas de Bocagrande". Además de catalogarlo como uno proyecto malogrado, cuestionó la forma en que se está administrando y la manera en la que la comunicación se lleva a cabo.

De acuerdo con Dumek Turbay, los costos de las obras se elevaron de manera brusca y repentina, y Olmedo aún no se reúne con él. "Esta obra ya no cuesta 160 mil millones de pesos como nos dijeron, esta obra ya va por más de 200 mil millones de pesos, es decir unos 50 millones de dólares, ¿y ese poco plata por qué? A mí Olmedo no me ha dado la cara", declaró.

Posteriormente, elevó el tono e hizo una advertencia al director de Gestión del Riesgo. Contó que próximamente se reunirán y exigirán que sea transparente a la hora de reportar los números de los gastos, algo que supuestamente no hizo en el pasado. “Este 8 de febrero vamos a estar en el Hotel Estelar y vamos a exigirle a Olmedo que diga la verdad y nada más que la verdad, porque si se acostumbró que con los otros gobiernos no decía nada, pues con este se fregó, porque me tiene que responder y yo tengo que responderle a la gente”,