Médicos piden protección para atender pacientes sospechosos de coronavirus

“Estamos exigiendo garantías porque no las tenemos, si bien es cierto que esta situación se veía venir, desde hace dos semanas se le está solicitando a la coordinadora médica que nos dote de los elementos de seguridad personal necesarios para atender pacientes, pero no nos dan respuestas asertivas, siempre con evasivas”, indicaron los trabajadores, quienes pidieron les fuera protegida su identidad.

Desde que comenzó la propagación del coronavirus, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias para prevenir el contagio han sido claras: lavarse las manos constantemente, mantener aislamiento social, no tener contacto directo con las personas, etc.

Deben improvisar

“A la paciente la ubicaron en un piso vulnerable porque son pacientes en etapa senil, a las 10 de la noche tocó mover a nueve pacientes y regarlos por el resto de pisos porque son pacientes con patologías oncológicas y que estando cerca o en la misma áreas puede matarlos, y ellos no están para morirse. Además por fortuna su dificultad respiratoria no era tan grande, porque en caso de que hubiese tenido que ser intubada, no podíamos hacerlo porque en hospitalización no existe la forma de poner un ventilador, que son los que están en cuidados intensivos, porque los flujos de oxigeno son diferentes”.

Por último el personal sanitario denunció que hasta les han pedido que lleven sus propios insumos, como jabones antibacteriales, y también piden que se tengan elementos especiales para hacer los controles a los pacientes sospechosos de coronavirus.

“Los kit de protección no están disponibles en todos los servicios, solo para urgencias, pero para los que estamos en el resto de la clínica no están disponibles, sabemos que las mascarillas n95, están escasas pero las hay, solo sabemos que están costosas, hay clínicas que diariamente dan por turno, pero a nosotros no han negado las n95, a finales de la semana pasada no había ni mascarillas normales, estábamos atendiendo a los pacientes pelados, nos dijeron: traigan de su casa, nosotros manejamos pacientes que ya están infectados, necesitamos jabones especiales, no había supragel, alcohol glicerinado, los kit llegaron esta semana, incompletos pero llegaron y solo nos dieron dos kit en la farmacia para ver a esa paciente, el tercer kit lo suministraron incompleto, además esa paciente necesita elementos especiales para ella, no vamos a permitir que le tomen la presión y demás signos con los mismos implementos que le toman a los demás”.