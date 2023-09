“Mi hijo me dijo en un sueño que estaba muerto”: historias de desaparecidos

A 15 minutos de Cartagena, en el municipio de Turbaco, se encuentra María Mercedes Elles Cervantes. Con lágrimas en sus ojos quiere saber qué pasó con su hijo que hoy tendría 40 años de edad. Contó que su futuro es incierto, no le dan explicación de qué pasó de la persona que un día le prometió irse al ejército para poder sacar adelante a su familia y no permitir que su madre siguiera trabajando como empleada doméstica.

En medio de su desespero le pide al Ejército nacional que esclarezca el futuro de Óscar, pues este hombre se fue a hacer un curso de suboficial, terminó y después empezó a trabajar en el batallón Pichincha de Cali. Allí, el coronel de ese entonces llamó a la madre del joven para que fuera a sacar su tarjeta de identidad a Cartagena, y que en el puesto dónde estaba se había perdido un cargamento.

“Mi hijo me dijo que no tenía que no tenía nada ver con ese problema. Que él no había robado nada. Llamé al coronel y él me dijo que mi hijo tenía que regresar. En el viaje lo atracaron. Yo lo encontré en Barranquilla como un habitante de calle y me dijo que lo iban a matar. Allá lo hospitalizaron en el batallón El Paraíso, estuvo 10 días y después lo trasladaron para Cali”, agregó.