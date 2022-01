Milagros de Dios necesita de nuestra ayuda

A pesar de las circunstancias que rodean a Milagros de Dios Mercado Obregón, ella es una niña bendecida. Su padre contó que la menor de 10 años nació en condiciones normales, pero cuatro días después le dieron mercurio por error y desde ese entonces su salud se deterioró. (Lea: La niña que vende sus juguetes para que la operen )

“Después de ese error se le dañaron los órganos, la infección se le subió a la cabeza y le pronosticaron hidrocefalia. Mi hija no camina, no gatea, no se sienta, no come nada de granos, no ve y ya le han hecho once operaciones”, dijo Carlos Mercado Rodríguez, padre de la menor.

Este cuenta que Milagros nació en Magangué, pero un mes después fue trasladada a Cartagena para recibir atención médica. Sin embargo, todo este tiempo ha tenido que luchar para mantener a su niña con vida. (También le puede interesar: Donaron cama y silla de ruedas a discapacitado en Calamar, Bolívar)