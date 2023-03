Mintransporte denunciará disciplinariamente a secretaria del Interior

Y continuó: “Hoy -ayer- impartí una serie de órdenes. La primera es que en Colombia a partir del 1 de abril no habrá un solo peaje que no se cobre, porque la Procuraduría y la Contraloría adelantan investigaciones contra funcionarios públicos que no cumplen la ley y los peajes son parte de las estructuras financieras de las vías. Muy cómodo decir que no quieren peaje cuando la vía está hecha”.

El jefe de la cartera de Transporte indicó: “Todo el mundo quiere hacer campaña electoral con acabar los peajes sin tener en cuenta que sin peajes las vías no se pueden mantener ni construir en Colombia”. Además señaló que el flete de los transportadores de carga incluye el pago de los peajes y que se dialogará para establecer tarifas diferenciales. Consulte además: Video: encapuchados causan destrozos a machete y palo en el peaje Pasacaballos

“Cada peaje que no se cobre el concesionario va a decir que no le importa porque le va a cobrar ese dinero al Estado... Yo les quito el peaje con mucho gusto apenas empecemos a cobrar valorización a los colegios, fincas, casas y hoteles que se encuentran en las zonas aledañas a las doble calzadas. Así lo permite la ley y lo permitirá el Plan de Desarrollo”, dijo.