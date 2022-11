Minuto a minuto: así transcurrió la protesta de mototaxistas en Cartagena

- 11:21 a.m.: Las protestas también se toman las vías internas de algunos barrios. A esta hora manifestantes cierran el paso vehicular en San Pedro Mártir, a la altura de la Esquina Caliente.

- 11:40 a.m.: Se reactiva la operación de Transcaribe de manera parcial.

- 11:00 a.m.: Un grupo de mototaxistas bloquea el Anillo Vial a la altura de Cielo Mar.

“Eso fue a un alimentador, gracias a Dios no hubo heridos”, dijo un testigo del hecho.

- 10:25 a.m.: Cerca de La Plazuela, hombres motorizados atacaron a un bus de Transcaribe con piedras y partieron unos de los vidrios laterales. (Le recomendamos: ¡Vuelve y juega! Atacan a bus de Transcaribe en protesta de mototaxistas)

- 10:50 a.m.: Los bloqueos en la Bomba del Amparo, El Gallo, Multicentro La Plazuela ya se levantaron. En este momento las vías en estos puntos se encuentran despejada.s

- 10:00 a.m.: Hay caos en la bomba de El Gallo. Miembros del Esmad llegaron al sitio y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

- 9:45 a.m.: El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena (SITM) decidió suspender todas las operaciones. El sistema pidió disculpas a todos los usuarios.

- 9:30 a.m.: Los puntos bloqueados en estos momentos son: Bomba del Amparo, El Gallo, intercepción del Multicentro La Plazuela. En la Plaza de la Aduana, sede de la Alcaldía de Cartagena, se encuentran miembros del Comité Antidecreto, quienes aseguran que no se sentarán a dialogar hasta que no se retire la medida.