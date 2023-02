“Mordieron a mi hija y nadie sabe nada”: madre denuncia CDI en Cartagena

Una cartagenera hizo publica una denuncia ciudadana a través de TikTok. El relato fue acompañado con fotos, y en él, explicó lo que le dijeron en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) donde dejaba a su pequeña.

Según la versión de la mujer, las encargadas la llamaron para informarle que su hija “había sido mordida por un compañerito”, y que “no se dieron cuenta, porque la niña nunca lloró”. Lea también: Menores siguen siendo las principales víctimas de abuso sexual en Cartagena

El video ya recopila casi 400.000 visualizaciones y 15.000 reacciones. A través de su usuario de TikTok @noiralyfaria, la mujer publica un video en el que coloca en letras grandes “denuncia, imágenes fuertes”. y con impotencia comienza a narrar lo sucedido. “Quiero denunciar al CDI San Pedro Mártir, sede número dos. Yo llevé a mis dos hijas porque mi esposo y yo trabajamos. Como es una institución que pertenece al ICBF sé cómo es de riguroso el cuidado ahí, yo hace quince días las matriculé y me quedé tranquila. Sin embargo, el día viernes llaman a mi esposo a decirle que nos acercáramos porque había ocurrido un incidente. Cuando llegamos no dicen que a la niña la mordió un compañero en el brazo, y que no la escucharon porque la niña nunca lloró. Por último, me dijeron que la niña no quería comer y que si no comía no la podían tener ahí”, relató Noiraly en el video.

A continuación, las imágenes compartidas a través del clip viral.