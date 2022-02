Mototaxistas y Distrito en desacuerdo en restricción en corredores viales

Esta mañana se llevó a cabo la cuarta mesa de diálogo entre el Distrito y el gremio de motociclistas quienes pedían flexibilidad en las restricciones que actualmente se implementa este tipo de vehículos. El propósito de este nuevo encuentro era definir los corredores viales por los que no podrían circular las motos salvo que su acompañante esté registrado. Sin embargo, voceros del comité Antidecreto señalaron que el empadronamiento es inconstitucional y que no estaban dispuestos a ceder un milímetro de vías. (Lea: Video: las imprudencias más comunes de los motociclistas en Cartagena)

“Nuestra propuesta siempre ha sido no ceder más vías. Estamos a cuatro días de sacar el nuevo decreto y sabemos que usted - alcalde William Dau - no se puede quedar con las manos amarradas. Desde la Asociación de Motociclistas de Colombia (Asomocol) solicitamos que eliminemos los dos viernes sin moto, dejemos las vías tal cual como están y hagamos un laboratorio por seis meses para tener un diagnóstico que nos de a conocer cual es en comportamiento de las vías. Alcalde, puede dejar el decreto así como está actualmente pero no nos restrinja más vías”, dijo Alaín Ramírez, presidente de Asomocol. (También le puede interesar: ¿Mototaxistas volverán a bloquear la ciudad?)

El gremio reiteró que han accedido a la mayoría de las propuestas que ha planteado el Distrito. “Hemos accedido a varias de las propuestas que ustedes nos han planteado pero la restricción de corredores viales es discriminatoria. Les pido que realicen una caravana para que conocieran la ciudad porque Cartagena no es una sola. No se deben tomar decisiones detrás del escritorio”, agregó Jhon Jairo Ferreira, miembro del gremio.