Nelson Mandela en alerta: vecinos afirman que hace varios días no les llega agua

No paran las quejas de las comunidades de la zona suroccidental de Cartagena debido a las supuestas intermitencias en el suministro de agua potable. En esta ocasión son los habitantes de Nelson Mandela quienes elevan públicamente su malestar con la situación, asegurando que llevan varios días sufriendo suspensiones intempestivas en el servicio.

“Nos están haciendo muchos razonamientos de agua, todos los días la quitan y no nos avisan, lo peor es que los recibos llegan más caros todos los meses, no sabemos qué hacer, estamos desesperados”, expresó Gladys Vázquez, una de las moradoras del barrio. Lea: Desalojo en Nelson Mandela: esto pasó con las 125 familias invasoras

Al respecto, la reconocida líder comunal, Ana Milena Villa, corroboró lo dicho por los vecinos afirmando que las interrupciones son en todos los sectores de Nelson Mandela.

“Esta semana prácticamente no ha habido agua a ninguna hora. Desde el pasado sábado se recrudeció la emergencia, apenas ayer fue que empezó a llegar un chorrito. Hay veces que el agua llega en las madrugadas y hay gente que deja las plumas abiertas pero no duermen bien por estar pendientes de que no se vaya a botar. Este problema también nos ha llevado a almacenar agua en recipientes, algo que nos atemoriza porque en el 2022 en Nelson Mandela se registraron tres fallecimientos de menores de edad por culpa del dengue y dos adultos mayores por la misma enfermedad. Todos sabemos que el dengue se origina es en el agua limpia estancada”, sostuvo Villa. Lea: ¡Por fin! Ya hay licencia para construcción del CAP de Nelson Mandela