Niegan medidas cautelares para galeón San José, pero veeduría insiste

Un año después de que ante el Consejo de Estado se radicara una solicitud de medidas cautelares de urgencia por la presunta violación del contexto arqueológico del galeón San José, por hechos ocurridos en 2016; el alto tribunal emitió un auto, negándose a decretar tales medidas. Lea: Suplican por medidas cautelares para galeón San José

La solicitud que no llegó a feliz término la presentó el veedor nacional del patrimonio cultural sumergido de Colombia, Francisco Hernando Muñoz Atuesta, que insiste en la necesidad de estas medidas y, por ello, en la tarde de este lunes interpuso un recurso de reposición contra la decisión judicial que se rehusa al trámite solicitado.

En este recurso legal, que contiene un total de 45 páginas, se indican los argumentos del Consejo de Estado: “La Sala Unitaria considera que la solicitud de medida cautelar no cuenta con vocación de prosperidad, puesto que: (i) no fueron aportados medios de prueba para demostrar hechos sobrevinientes respecto al inminente daño, toda vez que el coadyuvante popular en su escrito se limitó a realizar afirmaciones de carácter subjetivo; (ii) no se demuestra el inminente riesgo de afectación de los derechos colectivos, el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable o la concreción de un peligro inminente; (iii) no se prueban las situaciones que ameriten el decreto de la medida cautelar de urgencia, incumpliendo los requisitos exigidos para su declaratoria”. Lea: Denuncian que el tesoro del galeón San José habría sido alterado