Dumek explica su dura crítica al director de la Ungrd por Protección Costera

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, esta mañana lanzó dardos contra Olmedo López, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos (Ungrd), ante lo que considera “un silencio absoluto” sobre los avances y tropiezos del proyecto de Protección Costera.

Al sentar su posición crítica, en medio de una entrevista radial, Turbay Paz aseguró que la intervención era “un proyecto malogrado”, que atenta contra los cartageneros que se benefician económicamente de la playa o de quienes hacen uso de ella con fines turísticos, y que está siendo mal administrado, al igual que pesimamente comunicado. Lea aquí: Piden a vendedores no ubicarse en el ascenso a La Popa sin permiso

Además, el mandatario criticó los sobrecostos repentinos de las obras y que, a un mes de posesionarse, aún Olmedo López no se reúne con él.

“Esta obra ya no cuesta 160 mil millones de pesos como nos dijeron, esta obra ya va por más de 200 mil millones de pesos, es decir unos 50 millones de dólares, ¿y ese poco de plata, por qué? De todo ese dinero, $60 mil millones salieron de los bolsillos cartageneros; por ende, esto no es un capricho mío, no es un arrebato del alcalde, es el sentir de toda una ciudad”, indicó Turbay a El Universal. Lea aquí: “Me convertiré en su pesadilla”: Dumek arremetió contra director de la Ungrd

A propósito del término que utilizó, sobre que se iba a convertir en una “pesadilla” para el funcionario del Gobierno de Gustavo Petro, el alcalde indicó lo siguiente:

“ Más que convertirme en una pesadilla, pues ese rol polémico o de confrontación lo evitamos en esta administración, es hacer una advertencia relacionada con la importancia que tiene el proyecto de Protección Costera para la competitividad turística de la ciudad, para propiciar un escenario de más empleo e ingresos para todos los trabajadores conectados a la playa y para cuidar la infraestructura hotelera que está en línea de mar. No sabemos cuándo va a terminar la obra, no sabemos cuándo se pondrá al servicio de la ciudad y no sabemos cómo se resolverán los inconvenientes de la erosión que se ha presentado en las playas intervenidas. Y es debido a todo ese silencio institucional que nos toca salir a defender nuestra ciudad”, expuso el mandatario cartagenero.

Y resaltó: “Lo que hacemos es defender los derechos de la gente y de la ciudad, exigiendo respeto a Cartagena frente a una entidad nacional que, tal vez, considera que aquí no hay una autoridad o una voz que la proteja. El tema es claro, y escapa de peleas y controversias: estamos es representando a todos los afectados por esta obra”.

Con respecto a los afectados que menciona Dumek Turbay, el alcalde indicó a este medio que el colectivo de personas que tienen actividades económicas en las playas intervenidas próximamente hará una protesta por los inconvenientes del proyecto.