“No hay presupuesto para los actores de Playa 5”: Gobierno Petro

En las últimas horas el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo Arenas, se refirió en una rueda de prensa a los dineros para indemnizar a los actores de playa afectados por las obras de Protección Costera en Cartagena. Lea también: Se acerca la apertura de Playa 4: aprobaron la zonificación

“Desde la Ungrd no hay presupuestos para los actores de Playa 5, no sé si habrá desde la Alcaldía. Encontramos unos pagos atrasados que ya resolvimos. Ayer firmé cientos de órdenes de desembolso para poder pagar los compromisos adquiridos con los actores de playa, pero eso no llega hasta Playa 5, eso llega hasta playa 4. Este momento no hay ni disponibilidad presupuestal ni un compromiso adquirido con Playa 5. Esto es una responsabilidad compartida con el Gobierno distrital que esperamos ejecutar de la mejor forma, trabajando de la mano. Por ahora a lo que nos podemos comprometer es acelerar la terminación de las obras en Playa 4. Apoyos financieros se cerraron; eso está hasta ahí y no hay más. No hay disponibilidad financiera”, aseguró Carlos Carrillo.