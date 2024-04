¡No más peleas! Gremio de masajistas de las playas busca organizarse

Y agregó: “Yo quisiera que el señor alcalde se apersonara de nosotras las masajistas, tanto de las nuevas como las viejas, para que nos pongan en un buen lugar. Hay muchas garitas desocupadas que no se usan, estas se pueden tener en cuenta para realizar los masajes como si fuera un buen spa, y para no andar detrás de los turistas”. Lea aquí: Más visitantes y viajes a las islas, balance positivo de Semana Santa

En cuento a la pelea en la que estuvo implicada, Emilce García se arrepintió y manifestó que la situación da una mala imagen al turista. “Por esas situaciones no nos dan un voto de confianza y aumenta la mala reputación”. Tras eso, sugirió estrategias de organización en aras de que el Distrito las considere y desarrolle un plan ejemplar.

“Sería bueno que exista un espacio señalizado en donde los turistas pasen y digan: ‘aquí hacen masajes‘. O que se implemente el uso de las tarjetas como yo lo hacía anteriormente. La verdad yo casi no me paro corriendo detrás del turista, yo antes le daba la tarjeta y ofrecía el servicio, pero ahora me veo en la penosa obligación de salir corriendo detrás del turista, porque hay tantas nuevas que toca, a veces, enfrentarse por los clientes“.