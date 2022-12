“No me quiero morir”: mujer va perdiendo la lucha contra el cáncer por un documento

La mujer, hoy con 53 años, lleva varios meses en una habitación del Hospital Universitario del Caribe, luchando con fuertes dolores, con abscesos en su rostro y con una incertidumbre que no la deja tranquila. Lo peor es que no cuenta con permiso de residencia por parte de Migración Colombia y no tiene EPS que le autorice el traslado a una clínica especializada donde la intervengan quirúrgicamente para combatir su padecimiento.

“Tiene células malignas y una masa interna que le ha arropado los molares, así que no puede comer bien ni tolerar el dolor intenso que le da a todo momento. El sábado pasado se le reventó uno de los abscesos, su vida está en riesgo”, contó la persona que conoció la situación de María y empezó las gestiones para ayudarla. “No quiero morir, no es justo que por un papel me tengan en esta situación, ayúdenme. Estoy hablando, pero después de hablar me tienen que inyectar porque me duele mucho la boca”, manifiesta María entre lágrimas.

Por su parte, desde la Secretaría de Salud de Bolívar tomaron atenta nota y aseguraron que se pondrán al frente del tema. “Es un caso muy complejo, le dimos traslado a la dependencia que puede estudiar qué posibilidades se tienen (hay que esperar respuesta tras el análisis). La norma indica que los residentes de otros países en Colombia deben tener definido su estatus migratorio para tener acceso a los servicios de salud, que son de obligatorio cumplimiento de las EPS, pero media una afiliación para la prestación de servicios ambulatorios. Para las urgencias esto no es requisito, pero para cirugía programadas sí”, señaló un vocero.

De otro lado, el Dadis indicó que enviará el caso a Aseguramiento para ayudar cuanto antes.

Este medio intentó obtener una respuesta de Migración, pero no fue posible. Sin embargo, se conoció que hace poco funcionarios de este organismo llegaron directamente al hospital a llevar el tan anhelado permiso.