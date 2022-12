Explotados sexualmente: la realidad de migrantes venezolanos en Colombia

Aunque esta actividad no es ilegal en Colombia y la Corte Constitucional reconoció los derechos de quienes se dedican a este oficio, existen casas de ‘garaje’, que no respetan estos derechos. En ellas, la mayor parte de migrantes están vinculados de manera informal, sin ningún contrato de por medio que le ofrezca garantías dignas. Según la investigación, quienes dirigen estas casas engañan a los migrantes con el discurso de que hacen parte de una “familia” y que ellos comprenden sus dificultades, emociones y necesidades.

“A pesar de que tenía el permiso, nunca pude conseguir empleo, entonces yo pensé en dejarlo ya teniendo el permiso, pero no se pudo. Acá la gente discrimina mucho, y no había oportunidad de empleo, y seguí trabajando hasta hoy, pero no lo hago seguido como antes, porque es muy peligroso”, aseguró un hombre entrevistado en Maicao.

A la par con este modelo de explotación, las plazas públicas, parques, calles y vías y los servicios a “domicilio” son las más comunes: mientras que el 88% de las personas que realizan estos trabajos sexuales lo hacen en lugares públicos, el 55% lo hace a domicilio.

En cuanto a los posibles riesgos que se pueden derivar del trabajo sexual asociado a la calidad de vida, el 83,9% de los encuestados siente riesgo de adquirir cualquier infección y el 50,7% teme sufrir alguna agresión sexual.

De acuerdo con las cifras, de los 600 migrantes evaluados se encontró que el 20% tiene VIH, el 91% de ellos no tiene acceso a tratamiento. Así mismo, el 50% no usa preservativos porque simplemente no les gusta o porque le ofrecen mas dinero por no usarlo.

“Uno a veces por la necesidad, la persona te dice: ‘ah bueno, yo te doy más, pero lo hacemos sin condón’”, respondió una mujer entrevistada en Medellín.

Al preguntar por el acceso a pruebas para detectar otras infecciones de transmisión sexual el 16,8% ha accedido a prueba de sífilis; 15,6%, de VPH; 13,2%, de Hepatitis C; 12,8%, de Hepatitis B; 11,8%, de Gonorrea, 10,8% de Clamidia y 10,6% de Herpes. En cualquier caso, no alcanza a ser 1 de 5 personas que se han hecho una detección de alguna de estas infecciones.