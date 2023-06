“No queremos empresas que vengan y se vayan, sino capitales de largo plazo”

Primer lugar del American Cities of the Future

Desde su fundación en 2014, Invest in Cartagena ha sido una organización referente en el proceso de atracción de inversión y mejoramiento del clima de negocios. Gracias a este trabajo de posicionamiento internacional, Cartagena logró el primer lugar del 'American Cities of the Future', por tener la 'Mejor estrategia para atracción de inversión de América' entre 451 ciudades, publicado por la revista FDi Magazine del Financial Times.

Desde el Consejo Directivo también agradecen la gestión y ejecución estratégica de Diana Mesa González, quien estuvo como directora encargada de Invest in Cartagena durante los dos meses de proceso de selección, y quien seguirá con su importante rol en el acompañamiento jurídico a la entidad.

Oportunidades para el inglés

La nueva directora habló sobre algunos de los proyectos que ya están en desarrollo. “En este momento tenemos una oportunidad de desarrollo en el territorio que es fortalecer nuestras capacidades de hablar diferentes idiomas, y sobre todo el inglés. Nuestros principales emisores para la inversión van a ser países como Estados Unidos, entonces hicimos tres proyectos muy importantes, con diferentes aliados: Fundación Santo Domingo, Fundación Promigas y el Distrito de Cartagena. Uno de los proyectos se llamaba ‘Cartagena Ok’, el otro es ‘Cartagena Bilingüe’ y ‘Hablemos Inglés’. Lo que buscamos es generar en la sociedad esa necesidad e interés por el idioma y vincular a personas fortaleciendo capacidades directamente, pues se necesita ese capital humano fortalecido en la segunda lengua”.

De igual manera, extendió la invitación a los aliados para “crear espacios conjuntos de trabajo para la identificación y solución de necesidades de los inversionistas y empresarios para seguir facilitando el desarrollo de los negocios y mejorar el clima de inversión”.