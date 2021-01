“No se ha hecho la reversión ni la entrega de los elementos”

¿Qué pasa?

Raymundo Pereira, representante legal de la antigua Concesión Alumbrado Público, explicó que “nosotros dejamos de operar desde el 4 de enero a las 11:59 de la noche y aún no se ha liquidado el contrato de operación y mantenimiento ni de alumbrado público ni de semaforización y tampoco hemos entregado a la alcaldía los bienes pertinentes y no es porque no queramos, es porque no nos hemos reunido más. Yo le escribí al alcalde el 25 de enero y a la fecha no me ha respondido”.

Pereira además indicó que “la mesa de trabajo instalada el pasado 14 de enero no ha vuelto a reunirse ni ser convocada. Los dineros que adeuda el distrito serán utilizados para liquidar a los trabajadores que estuvieron vinculados hasta el 22 de enero pasado y pagar a los proveedores”.