“No tienen permiso para ocupar la terraza”: Distrito a La Vieja Guardia

El restaurante La Vieja Guardia, ubicado en el primer piso del edificio Los Balcones en el barrio San Diego, en el Centro Histórico, está cerrado por una polémica vecinal. En días pasados sus empleados y propietaria han denunciado el presunto mal proceder en la intervención de un balcón vecino.

Según manifiestan, los andamios colocados por la construcción adyacente no permiten ingresar al local, por lo cual no han podido abrir al público. “Tenemos días sin poder trabajar, ya que nuestra vecina decidió arreglar su balcón y logró obtener unos permisos, no sabemos cómo, pero no cumple con las normas y protocolos para llevar a cabo la remodelación. Puso varios andamios que no nos permiten ingresar al local. Nos tienen encerrados”, expuso Nena Cantillo Atuesta, propietaria y chef de La Vieja Guardia. Lea: Empleadas se quejan: bloquean entrada de reconocido restaurante en el Centro