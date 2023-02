“No vales ni $500 para mandar a un sicario”, tremenda pelea en Transcaribe

La historia se conoció a través del video que grabó un conductor de Transcaribe, donde sus colegas expusieron: “Un joven violento fue hasta la estación a buscar problemas con su papá”. En el registro se observa a un universitario y a su padre ofuscado. La persona que graba el clip dice: “Ahí están amenazando al conductor, que no vale ni quinientos pesos para un sicario”, se escuchan los gritos y se observan los manoteos. “Se llama José y yo le tomé una foto”, expresa el joven mientras le mostraba la foto a su papá, quien, al parecer por la ira, lanzó la ofensa parecida a la estrofa de la canción No vales nada , de Los Betos.

“No pasaban buses y de un momento a otros comenzaron a pasar pero vacíos, no paraban y la gente estaba molesta, así que varios nos metimos en la carretera para intentar parar alguno y pedirle que nos llevara, no solo lo hice yo, lo hacía la gente molesta. En una de esas, pasó un bus a toda velocidad y casi me atropella, por lo que unas señoras me dijeron que lo mejor era que fuera a poner las quejas a la estación, porque estuve a centímetros de que me atropellaran”, contó Elías Romero a El Universal.

El joven junto a unas compañeras de universidad se trasladaron hasta el patio portal en un bus que segundos después paró y los transportó. “Cuando llegamos al patio portal yo llegué a la oficina para poner la queja, lo hice de manera formal y me dijeron que necesitaban al menos un nombre o foto del conductor que casi me atropella, me dijeron que fuera a los pasillos y si lo identificaba les indicara quien era, y que ellos con todo el gusto pasaban el reporte, y así lo hice”, aseveró.