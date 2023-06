“Nos cobraron $100 mil por las sillas y 50 mil obligatorios por el servicio”

Un nuevo caso de engaños y abuso de precios fue dado a conocer por una pareja que llegó sobre el mediodía de hoy a la isla de Tierrabomba a disfrutar de la gastronomía y de las playas del lugar.

Todo iba bien hasta que pidieron la cuenta por los servicios prestados y les entregaron unos valores elevados que no correspondían a lo pactado con anterioridad.

Según los denunciantes, tomaron una lancha detrás del Hospital de Bocagrande que los trasladó a la isla y cuando llegaron recorrieron el sector hasta que decidieron instalarse en un establecimiento comercial donde, en primera instancia, preguntaron si las sillas y el uso de las instalaciones estaban incluidos en el consumo y les respondieron que sí, por lo que decidieron quedarse.

Allí pidieron dos mojarras (una negra y otra roja), ocho cervezas y una gaseosa, lo que según sus cuentas daba alrededor de 180 mil pesos; sin embargo, a eso de las 3:30 de la tarde cuando decidieron irse, les cobraron el 360 mil pesos en total, es decir, el doble de lo consumido.

“La lancha llegó primero a Punta Arena, pero le dijimos al señor que queríamos otra playa más tranquila, más relajada, y nos llevó hasta Tierrabomba donde caminamos hasta que un muchacho que se nos había pegado desde Bocagrande nos recomendó el sitio donde nos quedamos. Allí primero preguntamos si las asoleadoras estaban incluidas en el consumo y nos dijeron que sí, por eso fue que nos quedamos en ese lugar. Compramos cuatro cervezas para cada uno, los dos almuerzos y una gaseosa, pero al pedir la cuenta oh sorpresa, nos cobraron 150 mil pesos más por el servicio y por el kiosco, que en realidad era un palo de madera con cuatro sillas plásticas de las cuales usamos tres. De esos 150 mil, 50 eran obligatorios por el servicio, siendo que la ley dice que este es un porcentaje del total de la cuenta y no es obligatorio, generalmente es el 10%, es decir, estábamos hablando de unos 18 mil pesos, no sabemos por qué nos impusieron pagarles $50 mil por una atención tan mala”, señaló la mujer, quien pidió reserva de su identidad.